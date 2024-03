Nghe cuộc điện thoại từ kẻ lạ, người phụ nữ ở TPHCM mất gần 1,2 tỷ đồng

Ngày 28/3, Công an huyện Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ lừa đảo qua mạng, khiến một người phụ nữ mất gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, bà L.T.K.E. (ngụ khu phố 5, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn) nhận được cuộc gọi điện thoại. Người đầu dây tự xưng là thiếu úy Lê Văn Tám, công tác tại Công an TP Đà Nẵng, thông báo bà E. liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua trao đổi và làm theo hướng dẫn, bà E. đã chuyển đến số tài khoản do vị "công an" này cung cấp gần 1,2 tỷ đồng. Khi biết bị lừa, nạn nhân đến công an trình báo.

Theo Công an huyện Hóc Môn, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện hăm dọa bị hại để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Mặc dù đã được lực lượng chức năng khuyến cáo nhưng số người "sập bẫy" vẫn gia tăng.

Kịch bản phổ biến đang được nhóm tội phạm này sử dụng là giả mạo lực lượng công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo nạn nhân đang liên quan đến một vụ án nghiêm trọng như buôn ma túy, gây tai nạn bỏ trốn, vi phạm giao thông, lừa đảo xuyên quốc gia.

Khi nạn nhân cho biết mình không liên quan hoặc không phải là tội phạm được nói đến, bọn tội phạm sẽ yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh hoặc nói rằng, có thể thông tin cá nhân của nạn nhân bị lợi dụng. Họ yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn để phục vụ công tác điều tra, xử lý, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo những yêu cầu của mình.

Để tránh sập bẫy loại tội phạm này, công an khuyến cáo người dân phải hết sức thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp, phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại và lưu ý những vấn đề sau để tránh bị lừa đảo; thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, để nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời có kiến thức để tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo, để tránh mắc bẫy của loại tội phạm này;

Bên cạnh đó, người dân không nên công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng; khi có cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến công an địa phương nơi mình cư trú, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn như bấm phím số trên máy điện thoại, xác minh số điện thoại, không ấn vào những đường link giả mạo.

Công an đề nghị người dân không cung cấp số tài khoản, mã OTP, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai; tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ dưới bất cứ hình thức nào (nếu đã chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa ngay số tài khoản đã chuyển), cần xác thực thông tin trước khi chuyển tiền. Đồng thời, khi có nghi vấn, người dân phải báo cho người nhà biết và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.