Ngày mai, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành hầu tòa

Ngày 2/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng bị xét xử có Lê Thanh An và Mai Anh Tuyên (đều là cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Bích Liên (cựu kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức); Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng phòng kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức); Nguyễn Thị Thanh Hải (cựu nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) và gần 20 bị cáo khác.

Các bị cáo này bị đưa ra xét xử về các tội như: Tham ô tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,...

HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.

Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (hơn 77%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa (tức Khoa "Kim cương” hoặc Khoa "Nam Phi” (hơn 22%).

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Chu Thị Thành (trái) và Mai Anh Tuyên (Ảnh: Bộ Công an).

Thiên Minh Đức sau đó sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ quỹ BOG sử dụng.

Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 đến 500 đồng/lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung bổ sung vốn.

Theo quy định, hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của quỹ này tại doanh nghiệp, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Điều tra xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống hơn 150 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.