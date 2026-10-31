Lừa nghìn tỷ của hơn 900 người, Mr Pips tiêu hoang như thế nào?

Sau 5 ngày xét xử vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) cầm đầu, những lời khai của các bị cáo tại TAND TP Hà Nội đã hé lộ cuộc sống xa hoa, thói quen mua sắm và cách chi tiêu tiền bạc vô độ của bị cáo này.

Trong khi hàng trăm bị hại của đường dây lừa đảo mất những khoản tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng khiến cuộc sống lâm vào khổ sở, khó khăn trăm bề thì Nam lại sở hữu hàng chục siêu xe, đồng hồ xa xỉ, bất động sản cùng khối lượng vàng, ngoại tệ khổng lồ.

Tặng ô tô 4 tỷ đồng vì "tùy hứng", thuê kế toán lương 70 triệu đồng

Chiều 30/10, trong phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội dành nhiều thời gian làm rõ các giao dịch tài chính giữa Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Phong (cựu cán bộ công an)

Trước bục khai báo, Nam thừa nhận từng mua tặng Phong chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Khi đại diện VKS truy vấn về lý do tặng món quà đắt tiền, Mr Pips giải thích bản thân thường xuyên mua ô tô nên thời điểm đó “tùy hứng” nên đã quyết định mua xe tặng anh trai người yêu.

Cũng trong phiên xét hỏi chiều 30/10, Mr Pips khai từng đề xuất thành lập một tổ tư vấn gồm hai cựu cán bộ công an là Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và một luật sư là Nguyễn Bá Sơn nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh.

Các bị cáo được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nam trình bày, tổ tư vấn này được trả tổng cộng 350 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể những khoản chi phí phát sinh khi giải quyết các vụ việc cụ thể.

Công việc của tổ tư vấn bao gồm hỗ trợ xử lý những tình huống liên quan đến việc nhà đầu tư khiếu kiện hoặc nhân viên trong hệ thống bị cơ quan công an triệu tập.

Khi đại diện VKS truy vấn về việc hai cựu cán bộ công an có biết những hoạt động kinh doanh của mình hay không, Phó Đức Nam khẳng định không tiết lộ những thông tin này.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Bị cáo đâu có bị điên mà nói với hai anh công an về hoạt động của mình", Nam khai và cho biết trong nhóm trò chuyện chung, các thành viên không trao đổi về công việc mà chủ yếu nói chuyện ăn uống, vui chơi.

Do đó, bị cáo cho rằng hai cựu cán bộ công an không biết về hoạt động thực tế của mình. Đề cập đến những khoản tiền chuyển cho các thành viên tổ tư vấn, Nam giải thích thời điểm đó bản thân có tiền, đôi lúc “máu quá” nên cho tiền để duy trì mối quan hệ.

“Lúc đó bị cáo máu quá thì bị cáo cho để giữ mối quan hệ với các anh”, Nam trình bày.

Ngoài khoản tiền chi cho tổ tư vấn, Nam còn thuê người thân tham gia quản lý tài chính và các giao dịch bất động sản của mình.

Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Minh Phương).

Trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (Phó Đức Nam gọi Thủy bằng mợ) khai được Mr Pips thuê làm kế toán với mức lương lên tới 70 triệu đồng/tháng.

Trong gần 2 năm làm việc, Thủy đã tham gia thực hiện các giao dịch bất động sản theo yêu cầu của Nam. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định không biết nguồn tiền mà các công ty của Nam sử dụng để mua bất động sản có từ đâu.

Liên quan đến những giao dịch này, Mr Pips cũng khai bản thân sở hữu quá nhiều tài sản nên không thể nhớ hết những lần mua bán, chuyển nhượng bất động sản.

Thói quen mua sắm xa xỉ

Tại phiên tòa sáng 30/10, ông Phó Đức Thắng (bố Nam) khai từng được con trai đưa tiền mua nhà đất.

Ông cho rằng việc này bình thường bởi Nam chưa lập gia đình.

Sau khi con bị bắt, ông Thắng rút 97 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng rồi nhờ người thân, bạn bè và đồng nghiệp cất giữ.

Mẹ Nam là bà Lê Thị Liễu khai sau khi con trai bị bắt, bà đã rút tiền mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC, chia vào vali, ba lô để gửi người thân cất giữ.

Trước HĐXX, bà Liễu giải thích số tiền mặt quá lớn, cồng kềnh, cất giữ tại nhà không an toàn nên quyết định đổi sang vàng và USD.

Theo cáo trạng, ông Thắng bị cáo buộc sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua bán 5 bất động sản, tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng.

Không chỉ tặng người thân những món quà tiền tỷ, Mr Pips còn được bạn gái mô tả là người có thói quen mua sắm nhiều món đồ xa xỉ.

Trong quá trình thẩm vấn sáng 29/10, Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Nam) khai trong thời gian yêu nhau, Nam thường xuyên mua ô tô, đồng hồ, giày dép và các sản phẩm hàng hiệu đắt tiền. Đặc biệt, mỗi khi cảm thấy hưng phấn, Nam lại mua sắm rất nhiều đồ.

Có những lần Tâm tìm cách ngăn cản nhưng bạn trai vẫn giấu để tiếp tục mua ô tô, đồng hồ và những món đồ xa xỉ khác. Trong khi bạn trai sở hữu nhiều tài sản đắt tiền, Tâm khai bản thân thường sử dụng túi xách có giá khoảng 2-3 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Những chiếc túi hàng hiệu có giá trị lớn mà bị cáo sở hữu chủ yếu là quà do Nam tặng.

Lời khai của Tâm còn hé lộ việc Mr Pips giao cho bạn gái quản lý khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Tâm khai có thời điểm cất giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, khoảng 1,7 triệu USD, gần 78kg vàng cùng nhiều giấy tờ bất động sản của Nam. Khi HĐXX hỏi về nơi cất giữ số tài sản khổng lồ này, Tâm cho biết toàn bộ tiền mặt, vàng và ngoại tệ được để trong tủ quần áo tại căn hộ ở TPHCM.

Sau khi cất tiền, vàng vào tủ, bị cáo khóa cửa phòng lại. Trước câu hỏi về nguồn gốc khối tài sản lớn của bạn trai, Tâm cho rằng Nam là người kinh doanh nên việc sở hữu nhiều tiền, vàng không khiến bị cáo cảm thấy bất thường.

Dàn siêu xe, đồng hồ xa xỉ và bất động sản hàng trăm tỷ đồng

Bên cạnh những lời khai tại tòa, cáo trạng của VKSND TP Hà Nội đã thể hiện khối tài sản khổng lồ mà Phó Đức Nam sở hữu trong thời gian điều hành đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối.

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra xác định Mr Pips sở hữu 25 ô tô cùng 7 mô tô phân khối lớn. Trong số này có nhiều dòng xe sang, siêu xe nổi tiếng như Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G63, Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, Jaguar F-Type, Audi Q7 và Mercedes-AMG GT R.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa (Ảnh: Minh Phương).

Đáng chú ý, nhiều phương tiện không trực tiếp đứng tên Nam mà được đăng ký dưới tên người thân, bạn bè hoặc các doanh nghiệp. Bên cạnh thú chơi xe, Mr Pips còn sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu với số lượng lớn.

Theo hồ sơ vụ án, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ 60 chiếc đồng hồ liên quan đến Nam và bạn gái. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua để sử dụng, thuộc nhiều thương hiệu nổi tiếng như Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Hublot, Jacob&Co và Vacheron Constantin.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 33 túi xách cùng 3 chiếc ví tại nơi ở của Tâm. Trong số này, 28 chiếc túi xách được xác định do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, thuộc các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior và Gucci.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Nguyễn Hải).

Không dừng lại ở ô tô, đồng hồ hay những món đồ hàng hiệu, Phó Đức Nam còn sử dụng số tiền đặc biệt lớn để mua bất động sản tại nhiều địa phương.

Theo cáo trạng, Nam đã thực hiện các giao dịch liên quan đến 32 bất động sản tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng và một số địa phương khác, với tổng số tiền hơn 378 tỷ đồng.

Trong số này có 2 căn hộ tại Hà Nội với tổng giá trị hơn 266 tỷ đồng. Một căn có giá khoảng 145,5 tỷ đồng, căn còn lại khoảng 120,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Nam từng mua tặng bạn gái cũ là Bùi Thị Nhân một căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TPHCM) với giá 6,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2024, khi hai người chia tay, Nam đòi lại tài sản này.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngoài bất động sản và những món đồ xa xỉ, kết quả điều tra xác định riêng số vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có giá trị hơn 222 tỷ đồng tại thời điểm tháng 10/2024.

Trong đó có một khối vàng tạo hình con mèo nặng hơn 5,8kg, trị giá trên 13 tỷ đồng; một dây chuyền kèm mặt dây hình con mèo được định giá hơn 2,4 tỷ đồng. Theo cáo trạng, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 561 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa dòng tiền.

Trong khi Mr Pips sở hữu khối tài sản khổng lồ, nhiều bị hại của đường dây phải gánh những khoản nợ hàng tỷ đồng, gia đình rơi vào cảnh khó khăn, thậm chí có người từng nghĩ đến việc tìm đến cái chết vì mất tiền.

Theo cáo buộc, đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối.

Ngày 31/10, phiên xét xử tiếp tục làm việc.