Tuyên án kẻ lừa nhiều người sang nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao

Ngày 16/4, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Quý (26 tuổi, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) 14 năm tù về tội Mua bán người và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023, Lê Ngọc Quý sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm “việc nhẹ, lương cao”, với mức lương khoảng 12 triệu đồng/tháng.

Nhiều người tin tưởng đã tham gia và được Quý hướng dẫn làm thủ tục xuất cảnh. Khi tiếp nhận người làm việc tại công ty ở Thái Lan hoặc Myanmar, Quý giữ giấy tờ tùy thân, sắp xếp chỗ ở, giao việc.

Tuy nhiên, khi họ đến công ty, công việc Quý giao không đúng như thỏa thuận ban đầu. Họ bị giao cách tạo tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn nhằm mục đích dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác trên không gian mạng.

Quý truyền đạt thông tin công ty giao chỉ tiêu cho họ buộc phải hàng ngày tương tác ít nhất 5 tài khoản mới và lừa, chiếm đoạt từ 70 triệu đồng/tháng trở lên thì sẽ được hưởng 20% số tiền này.

Nếu không đạt chỉ tiêu công ty đưa ra, họ bị phạt bằng nhiều hình thức như: thụt dầu 100 lần mỗi ngày, bị đánh, làm việc đến 2-3h sáng hay dọa bán sang nơi khác,... Còn nếu họ không đồng ý làm việc, phải bồi thường cho Quý 80 triệu đồng-175 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Quý đã đưa 17 người sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, chuyển giao cho người khác cưỡng bức lao động và ép buộc bán dâm một nạn nhân.