Nam thanh niên Hà Nội mua bán 800 hộp thuốc chữa Covid-19 lậu

Ngày 10/3, Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, vừa bắt giữ vụ vận chuyển 800 hộp thuốc chữa Covid-19 không có nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng Công an kiểm tra số thuốc chữa Covid-19 không có nguồn gốc, xuất xứ do Lê Bá Linh Vĩ vận chuyển.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 9/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an thành phố Tam Điệp kiểm tra, phát hiện xe ô tô BKS 30H - 458.61 do Lê Bá Linh Vĩ (SN 2002, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội) điều khiển, vận chuyển 800 hộp thuốc có nhãn hiệu bằng tiếng nước ngoài.

Quá trình làm việc, Lê Bá Linh Vĩ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng trên.

800 hộp thuốc chữa Covid-19 Vĩ mua trên thị trường đem từ Hà Nội về Ninh Bình bán kiếm lời.

Tại cơ quan Công an, Lê Bá Linh Vĩ khai, do tìm hiểu trên mạng xã hội có quảng cáo là loại thuốc này có công dụng phòng và điều trị Covid-19 nên đã thu mua trên thị trường tự do, sau đó vận chuyển về thành phố Tam Điệp bán để kiếm lời, ước tính số thuốc trên trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Tam Điệp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.