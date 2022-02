Nam thanh niên đi cướp ngân hàng bằng... súng nhựa

Ngày 18/2, Công an TP Mỹ Tho bắt đối tượng Huỳnh Nhật Tôn (31 tuổi, ngụ tại tổ 2, ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Công an lấy lời khai đối tượng Huỳnh Nhật Tôn (Ảnh: Trọng Tín).

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Nhật Tôn khai nhận, ngày 16/2, do không có tiền tiêu xài, đối tượng nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Tôn mượn xe máy của bạn, tháo biển số, chạy đến một cửa hàng đồ chơi tại phường 1, TP Mỹ Tho mua một khẩu súng nhựa.

Sau đó, Tôn chạy xe đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho, dùng súng nhựa uy hiếp nhân viên ngân hàng. Đối tượng đưa một túi nilon đen cho nhân viên ngân hàng, yêu cầu người này bỏ 500 triệu đồng vào túi.

Lúc này, một nhân viên khác của ngân hàng đã nhanh trí nhấn chuông báo động, Tôn bỏ chạy ra xe, tẩu thoát, vứt khẩu súng nhựa xuống kênh, gắn lại biển số xe rồi về nhà.

Đến 9h ngày 18/2, Công an TP Mỹ Tho tiến hành bắt giữ Tôn tại một công ty may trên địa bàn ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho. Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ một xe mô tô, một mũ bảo hiểm cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện Công an TP Mỹ Tho đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Nhật Tôn.

Trọng Tín