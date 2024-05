Nam thanh niên bị đâm chết khi đi với vợ người khác

Tối 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Công an TP Biên Hòa điều tra vụ án mạng xảy ra tại dãy trọ của công nhân (phường An Bình, TP Biên Hòa).

Sự việc xảy ra khoảng 16h cùng ngày, anh L.N. Tiến thấy vợ mình là chị T.H.T. (33 tuổi, quê huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cùng anh T.M. Nhựt (29 tuổi, quê An Giang) đi vào nhà trọ của Nhựt. Trong lúc ghen tuông, Tiến dùng dao chuẩn bị sẵn đâm Nhựt nhiều nhát. Do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Gây án xong, Tiến đến Công an phường An Bình đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, Tiến và chị T. sống như vợ chồng và có đứa con trai 10 tuổi (không đăng ký kết hôn). Một tháng nay, Tiến nghi ngờ vợ mình có tình cảm, qua lại với anh Nhựt nên ghen tuông.