Nam thanh niên bị 2 người vây đánh giữa đường ở TPHCM

Tối 9/6, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hai người đàn ông vây đánh giữa đường. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày, trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn.

Hai người đàn ông vây đánh nam thanh niên trên đường Lê Quang Đạo (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, nam thanh niên bị một người đàn ông vật ngã xuống đường. Trong khi đó, người còn lại liên tục dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người nạn nhân. Cách đó không xa có hai xe máy dựng dưới lòng đường.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã đến can ngăn. Tuy nhiên, một trong hai người đàn ông vẫn có hành vi xô đẩy và có ý định tiếp tục tấn công nạn nhân. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nhẹ.

Sau khi nắm thông tin, Công an xã Xuân Thới Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời mời những người liên quan đến làm việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.