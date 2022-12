Nam sinh lớp 9 dùng dao tự chế chém bạn học

Thông tin từ Công an xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cho biết công an xã này đã chuyển hồ sơ vụ nam sinh đang học lớp 9 ở địa phương dùng dao tự chế chém bạn học bị thương lên Công an huyện Thái Thụy giải quyết theo thẩm quyền.

V.A.Đ. đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: L.K).

Trước đó, chị Lê Thị Ninh (34 tuổi), trú xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, gửi đơn tố cáo đến Công an xã Thụy Trình về việc con trai chị là cháu V.A.Đ. (14 tuổi) đang học lớp 9 trường Tiểu học và THCS Thụy Trình, bị Đ.X.L. (bạn cùng lớp, trú xã Thụy Trình) dùng dao chém trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 20h40 ngày 10/12, một nhóm nam sinh lớp 9 trường Thụy Trình hẹn nhau ra khu vực nhà văn hóa thôn Đoài để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, cả nhóm xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Đ.X.L. dùng dao tự chế có gắn túyp sắt chém vào cánh tay V.A.Đ.

Đ. được bạn đưa đến trạm y tế xã Thụy Trình sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy.

Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy cho biết đã nắm được thông tin sự việc và yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường báo cáo; đồng thời tổ chức thăm hỏi học sinh Đ.

Công an huyện Thái Thụy đang điều tra vụ việc.