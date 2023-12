Nam sinh lớp 7 đâm bạn nữ cùng lớp ở Vũng Tàu

Chiều 5/12, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang phối hợp với nhà trường, phụ huynh học sinh có liên quan để điều tra vụ việc một nam sinh lớp 7 dùng kéo đâm bạn nữ cùng lớp gây thương tích. Vụ việc xảy ra tại Trường trung học cơ sở Vũng Tàu (phường 1, TP Vũng Tàu).

Trường THCS Vũng Tàu nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Phú Việt).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, sau khi vừa học xong tiết 2 môn, nam sinh N.T.G.L. bất ngờ cầm kéo đuổi theo và đâm nữ sinh Đ.T.N.K., cùng học lớp 7. Nữ sinh K. bị đâm thương tích ở lưng và đầu.

K. được các thầy cô trong trường sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu.

Sau khi gây thương tích cho bạn, do tinh thần hoảng loạn và sợ hãi nên nam sinh L. chạy lên lầu 4. Rất may thầy cô trấn an tinh thần đưa L. về phòng.

Đến chiều cùng ngày, sức khỏe của K. ổn định. Công an TP Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ việc.