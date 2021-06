Mùa dịch, hàng chục con bạc vẫn tụ tập, "quần" nhau trong phòng kín

Dân trí Ngay giữa mùa dịch, bất chấp những khuyến cáo, quy định đã ban hành, hàng ngày vẫn có hàng chục con bạc tụ tập sát phạt nhau trong phòng kín, nơi nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Ngày 11/6, Phòng cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong mùa dịch nhưng các con bạc vẫn tụ tập, sát phạt nhau trong phòng kín.

Theo cơ quan công an, vào 15h30 ngày 10/6, tại khu vực ấp Trường An (xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh), Công an Tây Ninh đột kích bắt quả tang 11 người đang tổ chức lắc tài xỉu và chơi bài ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ trên 200 triệu đồng.

Điều tra bước đầu, công an xác định, tụ điểm cờ bạc này hoạt động được khoảng 4 tháng, do Phùng Ngọc Di (SN 1992) và Võ Thị Tuyết Mai (SN 1984), cùng ngụ tại thị xã Hòa Thành, đứng ra tổ chức.

Nhóm này thường chọn khu vực đông dân cư, nhà ở kiên cố, có cổng rào để làm điểm tổ chức "sòng". Mỗi ngày, "sòng" thay đổi nhiều địa điểm sát phạt, khi người chơi đến đủ, "nhà cái" sẽ khóa trái cửa, không cho bất cứ người nào ra vào.

Cứ khoảng 11h hàng ngày, Di và Mai thông báo cho các con bạc đến chơi. Người chơi tham gia đặt cược mỗi ván thấp nhất là 300.000 đồng/tụ.

Tang vật thu giữ là hơn 200 triệu đồng.

Cũng trong ngày 11/6, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 25 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, đội Hình sự Công an huyện phát hiện tại khu vực Bến Phà thuộc khu phố Nội Ô A (thị trấn Gò Dầu) thường xuyên có tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu nên lập kế hoạch đấu tranh triệt xóa.

13h30 ngày 10/6, Công an huyện Gò Dầu xông vào bắt quả tang 29 người đang tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gần 100 triệu đồng.

Nhóm đánh bạc chủ yếu là người địa phương.

Theo cơ quan công an, sòng bạc này thu hút chủ yếu là người dân địa phương. Mỗi ngày có khoảng 20-30 người tham gia, tiền đặt cược từ 3.000.000-5.000.000 đồng/ván.

Sòng bạc này do Cao Minh Thi (SN 1984) và Trần Thanh Tuấn (SN 1976), cùng ngụ tại thị trấn Gò Dầu, thay phiên nhau làm cái.

