Mua bán ô tô, cầm đồ trá hình để hoạt động tín dụng đen

Dân trí Dưới danh nghĩa mở cửa hàng mua bán ô tô, cầm đồ, tư vấn tài chính, các đối tượng đã hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi suất cắt cổ 5.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 20/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc vừa phá chuyên án 421V, triệt xóa ổ nhóm tội phạm hoạt động tín dụng đen phức tạp trên địa bàn các xã vùng biển của huyện Hậu Lộc do Trịnh Anh Xuân (SN 1987, ở thị trấn Hậu Lộc) cầm đầu.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bước đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hậu Lộc đã bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này gồm: Trịnh Anh Xuân, Trương Minh Đăng (SN 1992), ở thị trấn Hậu Lộc; Trần Cao Hải (SN 1985), Trần Văn Cấp (SN 1986), đều ở xã Minh Lộc; Lê Ngọc Nam (tức Nam chột, SN 1987) và Phạm Văn Dũng (tức Dũng Khoan, SN 1986), đều ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.

Đây đều là các đối tượng hình sự cộm cán, chuyên cho vay nặng lãi và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khoảng tháng 5/2020, các đối tượng đã cùng nhau góp vốn mở cửa hàng mua bán xe ô tô và tư vấn tài chính, cầm cố tài sản tại xã Triệu Lộc (sau đó chuyển văn phòng về thị trấn Hậu Lộc) nhưng thực chất là để "núp bóng" hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng.

Khi cho vay, Trịnh Anh Xuân yêu cầu người vay phải viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng hình thức tín chấp để người vay ký nhận hoặc điểm chỉ.

Sau đó, các đối tượng dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu lại để khi người vay không trả nợ đúng hạn, sẽ đăng tải lên mạng xã hội nhằm hạ uy tín hoặc uy hiếp gia đình, người thân của người vay.

Với lãi suất "cắt cổ" 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với 194%, Trịnh Anh Xuân đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã của huyện Hậu Lộc vay tiền, qua đó thu lợi bất chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hậu Lộc đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan.

