Mua bán "cỏ Mỹ", 3 người đàn ông chia nhau 27 năm tù

Ngày 3/6, TAND khu vực 6 (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Khưu Phi Đel (36 tuổi) 10 năm tù, Triệu Hữu Tài (34 tuổi) 9 năm tù và Lê Gia Long (22 tuổi) 8 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2024, Đel, Tài và Long quen biết nhau. Bản thân Đel nghiện ma túy (loại "cỏ Mỹ"). Để có tiền mua ma túy sử dụng, Đel nảy sinh ý định vào các trang mạng xã hội liên hệ đối tượng không rõ nhân thân đặt mua ma túy bán lại cho người khác.

Riêng Tài và Long sau khi mua ma túy của Đel tiếp tục đem bán cho những người nghiện nhằm thu lợi bất chính.

Cáo trạng cho biết, khi Tài và Long có nhu cầu mua ma túy, Đel liên hệ đặt mua rồi vận chuyển về Bạc Liêu thông qua dịch vụ nhà xe và vận chuyển hàng hóa khác. Sau đó, Đel điện thoại cho Tài, Long đến các dịch vụ vận chuyển này để nhận ma túy (được cất giấu trong các thùng hàng).

Với phương thức, thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ 9/2024 đến ngày 11/8/2025, Đel, Tài và Long đã nhiều lần bán trái phép chất ma túy cho người khác.

Trong đó, Đel nhiều lần bán ma túy cho Tài và Long với khối lượng hơn 9kg; Tài đã bán hơn 6kg, Long bán hơn 3,3kg ma túy.