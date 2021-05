Mua 1 bánh heroin về "bán lẻ", bị công an mật phục, tóm gọn

Dân trí Khi La Xuân Tố mang 1 bánh heroin mới mua được về "bán lẻ" thì bị trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận mật phục, tóm gọn.

Đối tượng La Xuân Tố (trong vòng tròn đen) bị bắt quả tang cùng 1 bánh heroin và nhiều loại ma túy khác.

Chiều 2/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ La Xuân Tố (SN 1982, ngụ tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi "Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy".

Từ công tác nắm bắt địa bàn, khoảng 5h sáng 2/5, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang La Xuân Tố đang vận chuyển ma túy trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân), thu giữ 1 bánh heroin, 100g ma túy đá, nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Khám xét nhà ở của Tố ở thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) công an thu giữ thêm một lượng heroin.

Quá trình điều tra, La Xuân Tố khai nhận mua số ma túy trên với giá 300 triệu đồng nhằm mục đích bán cho con nghiện để trục lợi. Đối tượng này từng "cõng" 2 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Năm 2017, Tố ra tù trở về địa phương và tiếp tục cấu kết với số đối tượng ma túy ở đây để hoạt động phạm tội.

Tang vật vụ án được công an thu giữ.

Theo công an tỉnh Bình Thuận, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) là một địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình an ninh trật tự trong nhiều năm qua. Cuối tháng 3/2021, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Tuy Phong ra mắt mô hình điểm "Thị trấn an toàn, văn minh" tại đây.

Qua đó, tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá, xử lý băng nhóm, đường dây mua bán ma túy gây nguy hiểm cho xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Cơ sở cũng tăng cường cán bộ cốt cán bám địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên, không để tích tụ, gây bức xúc, phát sinh tội phạm, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Việc triệt xóa đường dây ma túy do "đầu nậu" La Xuân Tố cầm đầu là thành tích ghi dấu ấn của phong trào trên.

Như Ý