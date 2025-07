Một thành viên Hội đồng quản trị Than Đèo Nai - Cọc Sáu bị khởi tố

Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) vừa công bố thông tin về việc ông Nguyễn Văn Thuấn, thành viên HĐQT công ty, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 1/7, Hội đồng quản trị Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu đã ban hành nghị quyết tạm thời đình chỉ tư cách Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Thuấn kể từ ngày 27/6. HĐQT cho biết sẽ có nghị quyết cụ thể sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Ông Nguyễn Văn Thuấn sinh năm 1970, trình độ Thạc sĩ Khai thác mỏ, công tác tại Công ty Than Cọc Sáu từ năm 1993 với vai trò kỹ thuật viên, sau đó giữ nhiều chức vụ, trong đó có Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu.

Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai đã sáp nhập vào giữa năm 2024, thành lập Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.

Ngày 16/6, công ty chính thức niêm yết 61.935.202 cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã cổ phiếu TD6, với giá tham chiếu 11.700 đồng/cổ phiếu.