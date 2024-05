Một phụ nữ ở Gia Lai bị người quen lừa gần 9 tỷ đồng

Ngày 11/5, Công an tỉnh Gia Lai thông tin vừa bắt tạm giam Trần Anh Khả (SN 1982, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối tháng 12/2023, thông qua mối quan hệ quen biết với chị H.V. (trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), Trần Anh Khả đã đặt vấn đề vay mượn tiền với lý do để đáo hạn ngân hàng.

Trần Anh Khả tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Do trước đó, Trần Anh Khả đã nhiều lần vay tiền và trả đúng hạn nên chị V. tin tưởng, cho Khả vay với tổng số tiền 9,2 tỷ đồng. Sau đó, Khả đã trả cho chị V. 600 triệu đồng, rồi "ôm" số tiền gần 9 tỷ đồng bỏ trốn.

Sau đó, chị V. đã tố cáo việc Trần Anh Khả chiếm đoạt số tiền 8,6 tỷ đồng lên cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Khả để điều tra, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.