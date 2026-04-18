Một người bị tòa án ở TPHCM cấm đến quán karaoke

TAND khu vực 10 (TPHCM) đã tổ chức phiên họp xem xét việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với bị can M.H.H. (17 tuổi), liên quan đến vụ án Chứa mại dâm.

Em H. (đang đứng) bị tòa cấm đến quán karaoke (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, M.H.H. là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke. Trong quá trình làm việc, H. đã hỗ trợ chủ cơ sở tổ chức cho các tiếp viên bán dâm ngay tại quán bằng việc dán băng keo che cửa kính, tắt đèn và đứng canh cửa cho khách.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi, H. chưa đủ 17 tuổi. Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên, chủ tọa phiên họp đã quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng nhằm mục đích giáo dục, răn đe.

Cụ thể, HĐXX quyết định khiển trách bị can tại UBND xã An Lão, tỉnh Gia Lai; đồng thời cấm H. đến các địa điểm có nguy cơ phát sinh hành vi phạm tội như quán karaoke hoặc quán nhậu trong thời hạn 6 tháng.

Thời hạn thi hành các biện pháp này được tính kể từ ngày bị can có mặt tại trụ sở UBND xã An Lão, tỉnh Gia Lai, để nghe công bố quyết định thi hành.

Ngoài ra, chủ tọa phiên họp cũng quyết định đình chỉ vụ án đối với H., hủy bỏ biện pháp tạm giam và trả tự do cho bị can ngay tại phiên họp.