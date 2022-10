Một gia đình bị "khủng bố" bằng mắm tôm, dầu thải

Ngày 27/10, Công an phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin gia đình anh L.V.T., trú khối 14, bị tấn công lúc rạng sáng bằng mắm tôm và dầu máy thải (dầu luyn).

Theo thông tin mà anh T. trình báo với cơ quan công an, khi trích xuất camera gia đình, phát hiện vào khoảng 2h ngày 27/10, có một đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa đứng trước căn nhà của anh bất ngờ ném liên tục ba túi nilon chứa chất bẩn vào.

"Lúc đó cả gia đình tôi đang ngủ thì nghe nhiều tiếng va đập lớn phát ra ở cửa và ban công tầng 2. Khi kiểm tra tôi thấy cổng nhà, ban công tầng 2 dính đầy chất bẩn", anh T. cho biết.

Sau đó, anh T. đã báo sự việc lên Công an phường Lê Lợi. Nhận được thông tin, lực lượng công an đã mặt tại gia đình anh T. tiến hành lập biên bản, trích xuất camera an ninh để xác định đối tượng.

Hình ảnh đối tượng mặc áo mưa, bịt mặt ném mắm tôm, dầu máy vào nhà dân.

Anh T. cho biết thêm, thời gian gần đây, gia đình anh từng bị "khủng bố", gia đình anh đã làm đơn tố giác lên Công an TP Vinh và đang được hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định.

Vụ việc đang được lực lượng công an địa phương làm rõ.