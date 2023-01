Một cảnh sát hình sự ở TPHCM bị tấn công tử vong

Ngày 7/1, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: A.X.).

Thông tin ban đầu, tối 6/1, người dân sinh sống tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) nghe thấy tiếng cãi nhau nên đến kiểm tra.

Lúc này, họ thấy một người nam dùng hung khí tấn công làm 2 người đàn ông bị thương. Ngay sau đó, họ tìm cách khống chế nghi phạm và bàn giao công an.

Hai nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi.

Vết máu tại hiện trường (Ảnh: Hoàng Thuận).

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra.

Theo nguồn tin của Dân trí, người tử vong là công an, tên L.T.D. (34 tuổi, làm việc tại Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 10), người bị thương là ông V.T.P. (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp). Nghi phạm gây ra vụ việc là Phạm Văn Đoan (37 tuổi, ngụ Bình Dương).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do va chạm xe máy khi lưu thông trên đường.