Một cán bộ phường ở Thái Bình bị bắt vì tội lạm quyền

Lãnh đạo phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với ông Đỗ Văn Vĩnh (60 tuổi, trú phường Trần Lãm) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Thời điểm bị khởi tố, bắt giam, ông Đỗ Văn Vĩnh là cán bộ văn phòng UBND phường Trần Lãm.

Trước đó vào cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Thảo (60 tuổi, trú tại phường Trần Lãm) về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

UBND phường Trần Lãm, nơi ông Đỗ Văn Vĩnh công tác (Ảnh: K.L).

Ông Nguyễn Mạnh Thảo nguyên là Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Thảo đã bị thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020-2025 từ tháng 12/2022.

Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Trần Lãm, ông Thảo đã từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBND phường Trần Lãm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, ngày 20/4/2004, ông Thảo cùng Chủ tịch UBND và công chức địa chính UBND phường Trần Lãm thực hiện giao đất cho 2 hộ gia đình với diện tích mỗi lô 60m2 mà không thu tiền đất. Việc giao đất này trái quy định của pháp luật và tính theo bảng giá đất ở năm 2004 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành.

Khi ông Nguyễn Mạnh Thảo giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Lãm và chủ tài khoản thu, chi ngân sách của UBND phường từ năm 2005 đến năm 2010, đã chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao đất trái quy định của pháp luật cho 62 hộ gia đình, cá nhân/62 lô đất với diện tích là gần 4.300m2 tại 5 khu đất; quản lý, sử dụng số tiền thu được trái quy định của pháp luật, để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2005 đến năm 2015.

Tháng 11/2022, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình ban hành thông báo kết luận cuộc kiểm tra, xác định những sai phạm ở phường Trần Lãm.

Ban Thường vụ Thành ủy TP Thái Bình đã thi hành kỷ luật, đồng thời chuyển hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến cơ quan điều tra để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đang tiếp tục điều tra vụ án.