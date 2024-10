Mở rộng điều tra vụ án thanh niên đốt cây xăng ở Nha Trang

Ngày 18/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an thành phố Nha Trang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Liêu Châu (29 tuổi, trú thành phố Nha Trang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Châu là đối tượng gây ra vụ châm lửa đốt cây xăng ở Nha Trang hồi cuối tháng 7.

Bị can Hồ Liêu Châu (Ảnh: Phú Khánh).

Theo công an, trong vụ án này, ngoài khởi tố, bắt tạm giam Châu, phía cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.

Như Dân trí đã thông tin, đầu giờ chiều 30/7, Châu đi xe máy mang can nhựa chứa xăng đến cây xăng dầu Petrolimex số 2, phường Phương Sài (thành phố Nha Trang) đổ ra sàn bê tông của cửa hàng này rồi châm lửa đốt.

Phát hiện vụ việc, nhân viên cây xăng nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập tắt đám cháy.

Đám cháy do Châu gây ra tại cây xăng ở Nha Trang (Ảnh: Phú Khánh).

Trước khi phóng hỏa cây xăng, Châu còn đốt, ném 2 chai xăng vào nhà dân và biển quảng cáo trên đường, làm hư hỏng nhiều đồ vật có giá trị.

Khi cơ quan chức năng vây bắt, nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá". Công an thành phố Nha Trang kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy Hồ Liêu Châu dương tính với ma túy.

Theo điều tra, Châu nghiện ma túy và bị địa phương lập hồ sơ quản lý. Đối tượng cũng có tiền án về tội Đánh bạc.