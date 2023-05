Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, một người bị đâm chết

Ngày 14/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương. Nạn nhân là ông N.V.G. (SN 1978, ngụ Thanh Hóa).

Hung thủ vụ án được xác định là Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1978, ngụ Bắc Giang, bạn nhậu của nạn nhân).

Theo công an, chiều 13/5, ông Phạm Văn Khánh (SN 1985) và ông Trương Văn Tuyến (SN 1982, cùng quê Thanh Hóa) tổ chức uống rượu tại phòng trọ ở khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Bình Dương và mời ông Nguyễn Quang Kết (SN 1978) và Nguyễn Văn Vĩnh cùng tham gia uống rượu.

Khu nhà trọ nơi xảy ra án mạng (Ảnh: A.T.).

Sau đó, Vĩnh rủ 2 người bạn đến uống rượu, trong đó có ông N.V.G.. Khi trong phòng chỉ có Vĩnh, ông G. và 1 người khác thì cả ba rủ nhau chơi đánh bài. Trong lúc chơi, ông G. và Vĩnh nảy sinh cự cãi và thách thức đánh nhau.

Lúc này, Vĩnh đi ra xe lấy dao trong cốp và quay lại đâm 1 nhát vào vùng bụng của ông G., làm ông G. gục xuống đất.

Sau khi gây án, Vĩnh cầm dao và lên xe máy bỏ đi. Ông G. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.