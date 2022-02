Mâu thuẫn khi ăn đêm, 2 nhóm thanh niên đuổi đánh nhau náo loạn khu phố

Ngày 11/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Thiệu Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của một số đối tượng liên quan đến vụ việc dùng hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau gây náo loạn tại một quán ăn đêm ở Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa vào tối 8/2.

Các đối tượng và hung khí do lực lượng công an thu giữ (Ảnh: CATH).

Trước đó, khoảng 22h ngày 8/2, một nhóm đối tượng trong đó có: Lê Văn Mạnh (SN 1987), Nguyễn Văn Tuấn (SN 2001), đều ở xã Thiệu Long; Vũ Xuân Nam (SN 2003), ở xã Thiệu Phú đến quán ăn của gia đình anh Nguyễn Mạnh Thành, ở Tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa để ăn đêm.

Tại đây, trong lúc uống rượu, giữa Mạnh và khách hàng đang ăn đêm tại đây xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Người thân gia đình chủ quán đến can ngăn, nhưng với bản tính côn đồ, hung hãn nhóm đối tượng của Mạnh đã dùng hung khí đuổi đánh làm một người phục vụ ở quán và một khách hàng bị thương.

Trước thái độ hung hãn của nhóm thanh niên này, người thân của chủ quán đã dùng gậy sắt chống trả lại khiến một đối tượng trong nhóm của Mạnh là Lê Văn Điệp bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, 2 bên còn tiếp tục dùng hung khí đuổi đánh suốt một đoạn dài trên tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Thiệu Hóa gây mất an ninh trật tự. Đến khi lực lượng Công an huyện và Công an thị trấn Thiệu Hóa có mặt giải quyết vụ việc, các đối tượng mới bỏ chạy tán loạn.

Tại hiện trường vụ ẩu đả, lực lượng công an đã thu giữ một con dao phóng lợn, túyp sắt, gậy gộc và nhiều hung khí khác mà các đối dùng để đuổi đánh nhau.

Công an huyện Thiệu Hóa kịp thời ngăn chặn vụ gây rối trật tự công cộng và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm (Ảnh: CATH).

Lê Văn Mạnh cùng một số đối tượng khác liên quan đã bị Công an bắt giữ đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Đến 11/2, Công an huyện Thiệu Hóa đã triệu tập 4 đối tượng Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Tuấn, Vũ Xuân Nam (là các đối tượng trong nhóm của Mạnh) và Nguyễn Văn Thủy (SN 1990), ở thị trấn Thiệu Hóa (đối tượng trong nhóm gia đình chủ quán) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của một số đối tượng khác có liên quan.