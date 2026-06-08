Mang phóng gắn đinh ba dạo phố đêm, 2 thanh niên bị 141 khống chế

Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội cho biết rạng sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực Ngã Tư Sở, hướng đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, Tổ công tác Y7/141 phát hiện nhóm khoảng 10 thanh niên điều khiển 5 xe máy có biểu hiện nghi vấn gây rối trật tự công cộng.

Đáng chú ý, một xe Honda Air Blade chở 2 nam thanh niên, trong đó người ngồi sau cầm một cây phóng bằng kim loại dài khoảng 1,8m, đầu gắn đinh ba. Các đối tượng trong nhóm đều không đội mũ bảo hiểm, nhiều xe không gắn biển kiểm soát.

Một trong 2 đối tượng bị khống chế (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ công tác triển khai bám đuổi. Nhóm thanh niên di chuyển qua các tuyến đường Trường Chinh - Đại La - Minh Khai rồi quay về hướng Giải Phóng, sau đó tách thành nhiều hướng nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tổ công tác tiếp tục truy đuổi xe Honda Air Blade chở đối tượng cầm hung khí. Đến khoảng 2h40 cùng ngày, khi đến khu vực ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng, phường Định Công, 2 thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế.

Qua kiểm tra, 2 người này được xác định là T.M.Đ. (18 tuổi, trú tại xã Triệu Ninh, tỉnh Ninh Bình) và L.P.T. (19 tuổi, trú tại xã Thanh Trì, Hà Nội).

Tổ công tác đã thu giữ tang vật liên quan, đưa 2 thanh niên về Công an phường Định Công để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.