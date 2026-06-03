Mang 5 con dao từ Khánh Hòa vào TPHCM để sát hại người quen

Ngày 3/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Huỳnh Sỹ Liêm (49 tuổi, ngụ Khánh Hòa) mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Huỳnh Sỹ Liêm lĩnh 18 năm tù (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, Liêm và bà D. là vợ chồng, cùng sinh sống tại Khánh Hòa. Khoảng năm 2015, Liêm và ông H. (ngụ phường Hiệp Bình, TPHCM) quen biết với nhau và hai gia đình trở nên thân thiết.

Năm 2016, bị cáo và vợ ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà để chăm sóc các con nhỏ. Sau đó, bị cáo nghi ngờ bà D. có quan hệ tình cảm với ông H. nên nảy sinh ý định sát hại tình địch.

Ngày 3/3/2025, Liêm mang theo 5 con dao rồi đi xe máy từ Khánh Hòa vào TPHCM tìm ông H. để sát hại.

Sau khi đến nơi vào ngày 4/3/2025, Liêm nhiều lần tìm đến nhà ông H., nhưng không gặp nên thuê khách sạn lưu trú.

Rạng sáng 5/3/2025, bị cáo tiếp tục quay lại ngôi nhà của nạn nhân vẫn không thấy ông H. nên đứng trước nhà chờ đợi.

Chiều cùng ngày, khi phát hiện ông H. đi làm về, Liêm lập tức lao tới ôm chặt nạn nhân rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông H..

Thấy sự việc, người dân xung quanh chạy tới can ngăn. Liêm bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế và giao cho cơ quan công an.

Theo kết luận giám định, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông H. may mắn giữ được tính mạng, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87%.

Tại phiên tòa, Huỳnh Sỹ Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải và cho rằng bản thân hành động trong cơn ghen tuông. HĐXX nhận định bị cáo đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hung khí, chủ động tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày và thực hiện hành vi với quyết tâm tước đoạt tính mạng người khác. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo.