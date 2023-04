"Màn kịch" chạy án trị giá gần 62 tỷ đồng

Phó Giám đốc Công an Hà Nội "nhận mối" chạy án

Trong vụ án "chuyến bay giải cứu", cựu Thiếu tướng, nguyên Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cáo buộc có hành vi Môi giới hối lộ.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Tuấn đã nhận số tiền 2,65 triệu USD, tương đương gần 61,7 tỷ đồng, từ Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng Giám đốc Công ty du lịch Bầu Trời Xanh và Công ty Cổ phần Travel Sky) để giúp Hằng và Lê Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Bầu Trời Xanh) không bị xử lý hình sự.

Theo đó, Bộ Công an xác định, để được cấp phép, phê duyệt các chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam về nước, Sơn và Hằng đã liên hệ, gặp gỡ, đưa hối lộ cho nhiều cá nhân có chức vụ tại các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương.

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn (Ảnh: ANTĐ).

Khi vụ án được Bộ Công an khởi tố, Cục Nghiệp vụ đã tiếp xúc, động viên Hằng nếu có hành vi vi phạm thì nên tự thú để được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, vì lo sợ và có mối quan hệ quen biết với ông Tuấn (thời điểm này đang là PGĐ Công an TP Hà Nội), nên Hằng đã bàn bạc với Sơn, nhờ ông Tuấn tìm cách can thiệp, giúp đỡ, "lo lót" để không bị xử lý hình sự.

Cuối tháng 1/2022, Hằng đến nhà riêng của ông Tuấn tại quận Tây Hồ để trình bày về nguyện vọng. Sau khi nghe chuyện của Hằng, ông Tuấn liền nghĩ tới Hoàng Văn Hưng (Trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an).

Ông Tuấn đã gọi cho Hưng hỏi về trường hợp của Hằng và Sơn. Trùng hợp là khi đó Hưng đang thụ lý điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Kết luận điều tra thể hiện, nhận thức của nguyên PGĐ Công an TP Hà Nội khi đó là Hưng có thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức điều tra, đề xuất xử lý đối với các cá nhân có liên quan trong vụ án, nên có đủ điều kiện "lo" cho Hằng và Sơn.

"Màn kịch"

Theo kết luận của Bộ Công an, trong tháng 2/2023, ông Tuấn đã tổ chức cho Hằng gặp riêng Hưng 3 lần tại nhà mình. Các buổi gặp gỡ bàn luận về việc làm sao để giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Từ đó, một "màn kịch" được Hưng bày ra cho Hằng.

Hưng đã tiết lộ cho Hằng một số thông tin về nội dung điều tra của cơ quan chức năng. Cụ thể, Hưng nói, quan điểm điều tra cho rằng Sơn là tổng giám đốc, nắm giữ 70% cổ phần, còn Hằng là phó tổng giám đốc chỉ năm 30%. Vì vậy, Sơn là người giữ vai trò quyết định, nên buộc phải biết việc công ty chi tiền "bôi trơn". Từ đó, việc Sơn phải chịu trách nhiệm là không thể né tránh.

Hưng hỏi: "Có quyết tâm cứu Sơn không?" và nhận được cái gật đầu của Hằng. Vì vậy, cựu điều tra viên yêu cầu Hằng phải nhận hết trách nhiệm và bảo Sơn khai không biết gì.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Hưng, Hằng sẽ cùng Sơn khai báo: Việc đưa hối lộ để xin cấp phép các chuyến bay và xin chủ trương cách ly chủ yếu do Hằng đại diện thực hiện; Sơn mặc dù là tổng giám đốc nhưng số lần đưa tiền hối lộ ít hơn, có thể làm "bù nhìn".

Khi làm việc với cơ quan điều tra, Hưng dặn Hằng phải nhận hết trách nhiệm, tự thú và thành khẩn khai báo, còn Sơn thì phải nói là không biết gì về việc chi tiền hối lộ.

Ngoài ra, Hưng yêu cầu Hằng phải viết tường trình về việc đưa hối lộ, không ghi ngày tháng và đưa cho vị cán bộ điều tra này xem trước. Hưng nói với ông Tuấn và Hằng rằng sẽ gặp gỡ, tác động để các cơ quan chức năng có quan điểm, ủng hộ việc không xử lý hình sự Hằng và Sơn.

Sau đó, ông Tuấn đã 13 lần nhận tổng cộng 2,65 triệu USD (tương đương gần 62 tỷ đồng) từ Hằng. Trong đó, có 12 lần Hằng đưa trực tiếp 2,25 triệu USD cho ông Tuấn tại nhà riêng và 400.000 USD do nhân viên của Hằng đưa.

Lời khai của ông Tuấn thể hiện, 400.000 USD trên là tiền Hằng tạm ứng cho việc ông Tuấn sang nhượng phần đất mà ông này, Hằng cùng 2 người khác cùng góp vốn mua tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Vì vậy, ông Tuấn khai đã đưa cho Hưng 2,25 triệu USD và chỉ giữ lại 400.000 USD.

Tuy nhiên, kết luận điều tra cho biết, có đủ căn cứ xác định Hưng nhận từ ông Tuấn 350.000 USD vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2022; nhận 450.000 USD vào ngày 5/12/2022, tổng 800.000 USD (tương đương hơn 18,8 tỷ đồng).

Với số tiền 1,85 triệu USD (hơn 42 tỷ đồng) còn lại, Bộ Công an cho rằng ông Tuấn phải chịu trách nhiệm.

Quá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã ra tạm giữ 670.000 USD, 146 lượng vàng, 1 tỷ đồng, 2 thẻ ngân hàng... khi khám xét ông Tuấn và Hưng.

Theo kết luận điều tra, Hoàng Văn Hưng đồng ý nhận lời "lo" cho Hằng và Sơn khi đang là Trưởng phòng Điều tra của Cục An ninh điều tra. Tuy nhiên, sau đó, Hưng bị điều chuyển công tác và không còn nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền trong việc điều tra, xử lý vụ án, nhưng vẫn cung cấp một số thông tin liên quan việc điều tra cho Hằng và Sơn, để tạo niềm tin.

Bộ Công an đề nghị truy tố Hoàng Văn Hưng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.