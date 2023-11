Lý do nam công nhân bị đồng nghiệp đâm tử vong trước tiệm tạp hóa

Ngày 16/11, Công an Bình Dương đang tạm giữ Đồng Quang Thiện (SN 1988, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Thiện và anh D. (SN 1996, quê An Giang) cùng làm chung một công ty ở phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương).

Đồng Quang Thiện (Ảnh: Anh Lê).

Chiều ngày 15/11, trong quá trình làm việc tại công ty, giữa Thiện và anh D. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Được mọi người can ngăn, 2 bên về vị trí để làm việc tiếp.

Đến khoảng 18h ngày 15/11, Thiện gặp lại anh D. đang cùng vợ và con nhỏ mua hàng tại tiệm tạp hóa ở phường An Thạnh nên cả 2 tiếp tục lời qua, tiếng lại dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thiện dùng con dao mang trong người đâm anh D. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thiện về phòng trọ và bị công an bắt giữ.