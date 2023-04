Luật sư môi giới hối lộ tại trung tâm pháp y

Chiều 27/4, lãnh đạo Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Bá Nhật (65 tuổi) và Hà Trần Vũ (32 tuổi), đều trú TP Quảng Ngãi. Bị can Nhật bị bắt để điều tra tội Môi giới hối lộ, bị can Vũ bị cáo buộc có hành vi Đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Bá Nhật nguyên là Chánh án TAND huyện Tư Nghĩa, hiện là luật sư. Bị can Hà Trần Vũ đang kinh doanh tiệm cầm đồ.

Nhật và Vũ là những người liên quan đến vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Bá Nhật (bìa trái) làm việc với cơ quan điều tra (Ảnh: X.N).

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt 3 bị can có liên quan, trong đó có ông Phạm Ngọc Phượng - Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi. Ông Phượng bị bắt để điều tra hành vi nhận tiền hòng làm sai lệch kết quả giám định pháp y liên quan đến một số vụ việc thi hành án hình sự; làm thay đổi bản chất vụ việc.