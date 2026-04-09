Luật sư: Cựu Chủ tịch Cao su không còn gây nguy hiểm cho xã hội

Chiều 9/4, phiên tòa xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần tranh luận.

Trong phiên xử buổi sáng, đại diện VKS đã phát biểu quan điểm xử lý vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS xác định ông Lê Quang Thung là người khơi nguồn sai phạm, đề nghị HĐXX tuyên phạt 14-16 năm tù về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, nằm liền kề quận 1 cũ, là tài sản Nhà nước giao cho Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý từ năm 1976.

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, Tập đoàn Cao su đã lập phương án xử lý khu đất. Trong quá trình triển khai, ông Lê Quang Thung cùng một số cá nhân tại tập đoàn và các đơn vị liên quan bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; đưa và nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, các sai phạm đã khiến khu đất bị chuyển từ tài sản Nhà nước sang tư nhân trái pháp luật, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Là người đầu tiên tham gia tranh luận, luật sư bào chữa cho ông Lê Quang Thung cho rằng thân chủ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, là thương binh, tự nguyện khắc phục hậu quả và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Luật sư cũng nhấn mạnh bị cáo đã 80 tuổi, sức khỏe yếu, đang mắc bệnh hiểm nghèo (suy tim độ III), không còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự để miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Thung.

Trong vụ án, ông Trần Ngọc Thuận (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị cáo buộc nhận 45 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 37 tỷ đồng. Với hành vi này, đại diện VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bào chữa cho ông Thuận, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho rằng hành vi của thân chủ xuất phát từ việc xử lý hậu quả của sự việc đã xảy ra trước đó, chưa lường hết hệ quả pháp lý.

Theo luật sư, chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa tại Công ty Phú Việt Tín (thực chất là chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn) cho nhóm của Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã được ông Lê Quang Thung quyết định từ năm 2009.

Đến đầu năm 2014, khi ông Thuận giữ chức Tổng Giám đốc, tình trạng pháp lý của dự án đã phát sinh phức tạp: 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín đã được đăng ký sang phía Linh và Dừa, trong khi các cá nhân này chưa thanh toán nhưng lại được xác nhận “khống” là đã hoàn tất nghĩa vụ.

Trước nguy cơ gây thiệt hại tài sản Nhà nước, ông Thuận cùng các thành viên HĐTV đã đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương trước đó, với điều kiện bên mua phải hoàn tất việc thanh toán nhằm hạn chế thiệt hại.

Luật sư cũng cho biết ông Thuận đã tự thú, chủ động khai báo hành vi trước khi bị phát hiện. Đối với khoản tiền nhận từ bị cáo Dừa, luật sư cho rằng phía Dừa chủ động đưa với mục đích “cảm ơn”, thân chủ không có sự thỏa thuận, yêu cầu hay hứa hẹn trước đó.

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ án, ông Thuận đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận và nộp thêm 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Luật sư nêu thêm, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình có công với cách mạng và được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ theo Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hiện ông Thuận đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh và đang điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét áp dụng Điều 59 Bộ luật Hình sự và khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP để miễn hình phạt cho bị cáo.

Bào chữa cho các bị cáo Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa, các luật sư cũng trình bày về bối cảnh, nguyên nhân phạm tội và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.

