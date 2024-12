Lừa hỗ trợ đầu tư tài chính để chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng

Ngày 20/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiền Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Công (23 tuổi), trú tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Công tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Trước đó, Công an huyện Tiền Hải nhận được tin báo của một người dân về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 triệu đồng khi thực hiện nạp tiền để giao dịch chứng khoán.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tiền Hải phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình, điều tra xác minh đối tượng trên là Nguyễn Văn Công.

Tại cơ quan công an, Công khai nhận từ tháng 10/2023 đến nay, Công mạo danh quản trị viên của nhóm chat về lĩnh vực đầu tư tài chính như chứng khoán, crypto, forex… trên ứng dụng Telegram để tiếp cận, lôi kéo, hướng dẫn thành viên mới của nhóm.

Khi phát hiện có thành viên mới cần được hỗ trợ, Công sẽ chủ động nhắn tin, đưa ra thông tin giả về việc có nhiều ưu đãi, lợi ích khi nạp tiền giao dịch thông qua mã QR do Công cung cấp.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Công đã chiếm đoạt hơn 170 triệu đồng của 2 bị hại ở tỉnh Thái Bình và Đắk Lắk.