Lừa đảo nửa tỷ đồng tiền chạy án rồi tố ngược cơ quan công an

Ngày 21/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam Đinh Thị Thùy Trinh (50 tuổi, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM).

Công an làm việc với bị can Đinh Thị Thùy Trinh (Ảnh: Phạm Hơn).

Theo kết quả điều tra, Trinh tự nhận có mối quan hệ thân thiết với cán bộ tại cơ quan thực thi pháp luật. Vào tháng 8/2021, Trinh nhận 500 triệu đồng để chạy án cho 1 bị can trong vụ giết người ở Trà Vinh.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Trinh cắt đứt liên lạc với người này. Chạy án không thành, người đưa tiền cho Trinh đã tố cáo đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị công an mời làm việc, Trinh không thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng sau đó trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Thị Thùy Trinh. Từ khi bị khởi tố, Trinh có đơn gửi cơ quan báo chí, các cơ quan tư pháp tố cáo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh làm việc không đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận tố giác tội phạm, xâm phạm chỗ ở hợp pháp.

Ngày 20/7, Trinh bị bắt khi đang trốn ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án.

Công an tỉnh Trà Vinh thông báo, đề nghị nạn nhân bị Đinh Thị Thùy Trinh lừa đảo liên hệ Công an tỉnh Trà Vinh để được tiếp nhận xử lý.