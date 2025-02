Lừa bán điện thoại giá rẻ trên mạng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Chiều 20/2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với Bộ Công an bắt giữ 9 đối tượng, trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Nguyễn Văn Minh (SN 2000, ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) cầm đầu.

8 đối tượng còn lại gồm: Bạch Bảo Hà (SN 2001), Lê Xuân Chuẩn (SN 2002), Đặng Xuân Hinh (SN 2000), Bùi Thành Đạt (SN 2002), Bạch Long Vĩ (SN 1999), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, đều ở huyện Phú Xuyên); Đoàn Thu Phương Nhung (SN 2002, quê Nam Định) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005, ở Huế).

9 đối tượng trong đường dây lừa đảo bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đây là 9 đối tượng có hành vi lừa đảo trên không gian mạng, với số lượng người bị hại khoảng 1.000 người, số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân lên đến hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 6/2024, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản TikTok, Zalo và Telegram đăng các bài viết và clip với cùng nội dung "săn mua điện thoại iPhone giá rẻ"...

Cảnh sát xác định, đây là đường dây lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án 0125M để triệt phá đường dây lừa đảo này.

Lúc 15h ngày 8/2, 4 tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công an, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm ở huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa (TP Hà Nội), bắt giữ toàn bộ 9 đối tượng kể trên.

Đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo được xác định là Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhóm đối tượng lập tức được di lý về Công an tỉnh Điện Biên để làm rõ.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đây là nhóm đối tượng còn rất trẻ, hoạt động theo hình thức khép kín, tinh vi, được tổ chức, phân công nhiệm vụ bài bản theo từng công việc cụ thể.

"Các đối tượng đều là những người am hiểu về công nghệ thông tin, thường xuyên sử dụng tài khoản ẩn danh nên gây khó khăn trong việc truy vết, thu thập chứng cứ và xác định vị trí", Trung tá Hiếu chia sẻ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhóm này lập, mua các tài khoản TikTok rồi đăng tải thông tin về việc bán iPhone còn mới, tốt nhưng giá rẻ. Sau khi đã tạo lập được lòng tin ở nạn nhân, các đối tượng sẽ dẫn dắt để kết bạn, nhắn tin thông qua Zalo được đính kèm trên tài khoản TikTok.

Sau đó, nhóm này gọi điện yêu cầu khách đóng các khoản phí như bảo hiểm thuế, bảo hiểm máy để đảm bảo vận chuyển máy tới tận tay khách hàng. Khi khách chuyển tiền xong các đối tượng sẽ chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

Nhà chức trách cho biết, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được của mỗi bị hại từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên với số lượng người bị hại khoảng 1.000 người, nên số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.