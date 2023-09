Lời khai nhóm thanh niên chém Trưởng công an xã trọng thương

Liên quan vụ trưởng công an xã ở Vĩnh Long bị nhóm côn đồ chém trọng thương, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng được cho có liên quan đến vụ việc để phân loại, xử lý theo quy định.

Những người liên quan đang bị điều tra hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng. Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Nguyễn Văn Thảnh.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/9, Lê Hoàng Kha (17 tuổi) cùng nhóm bạn đi đám tang ở huyện Long Hồ.

14 thanh thiếu niên đang bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: CTV).

Tại đây, Kha kể chuyện mình có mâu thuẫn trước đó với một thanh niên cho nhóm bạn biết. Lát sau, anh ta rủ đồng bọn đi tìm đối phương giải quyết.

Trong lúc nhóm Kha đi lùng sục người, Thiếu tá Lê Minh C., Trưởng công an xã Nguyễn Văn Thảnh nhận được tin báo, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường giải quyết vụ việc. Anh C. đi trước mọi người.

Khi gặp công an, một số đối tượng bỏ chạy. Thấy Kha cùng một số người bị giữ, nhóm này quay lại dùng dao, cây tấn công thiếu tá C. rồi lên xe tẩu thoát.

Anh C. bị chém trọng thương đang điều trị tại Cần Thơ (Ảnh: CTV).

Anh C. bị thương, được người dân địa phương đã đưa đến Bệnh viện Quân Y 121 Cần Thơ cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định được các đối tượng liên quan, tạm giữ ngay sau đó. Nhà chức trách thu 2 dao tự chế cùng 8 mô tô. Nhóm đối tượng tuổi từ 15 đến 20, ngụ ở Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Qua xét hỏi, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an huyện Bình Tân đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, đồng thời điều tra mở rộng các hành vi có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.