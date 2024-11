Lời khai nghi phạm cướp taxi ở TPHCM chạy về miền Tây

Ngày 21/11, Công an quận Bình Tân đang tạm giữ Lê Thanh Hiền (21 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm khai đón xe taxi từ An Giang đi TPHCM. Khi đến gần khu vực bến xe miền Tây, quận Bình Tân, Hiền tấn công tài xế, sau đó lái taxi với ý định chạy về An Giang.

Nghi phạm cướp taxi bị cảnh sát bắt (Ảnh: T.T.).

Trên đường di chuyển đến quốc lộ 1, tỉnh Long An, nghi phạm bị Công an huyện Bến Lức phát hiện, chặn xe theo thông báo phối hợp từ Công an TPHCM.

Hiền không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy đến ngã tư Long Kim (thị trấn Bến Lức), tông vào đuôi chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Cảnh sát tiếp cận, khống chế, bắt giữ nghi phạm và bàn giao cho Công an quận Bình Tân xử lý theo thẩm quyền. Thời điểm bị bắt, Hiền có biểu hiện ngáo đá.