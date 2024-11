Bắt kẻ cướp taxi từ TPHCM tháo chạy về miền Tây

Ngày 20/11, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bàn giao Lê Thanh Hiền (21 tuổi, quê An Giang) cho Công an TPHCM để điều tra vụ cướp taxi tại khu vực quận Bình Tân.

Theo công an, 10h30 cùng ngày, Công an huyện Bến Lức tiếp nhận tin báo có kẻ cướp taxi tại quận Bình Tân, TPHCM, nghi phạm lái xe theo quốc lộ 1 hướng về miền Tây.

Kẻ gây ra vụ cướp bị công an bắt giữ (Ảnh: T.T.).

Công an huyện Bến Lức đã chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ an ninh trật tự cơ sở chốt chặn trên quốc lộ 1.

Tại xã Phước Lợi (huyện Bến Lức), lực lượng chức năng phát hiện chiếc taxi mang biển số 50H-531.xx có dấu hiệu khả nghi, ra hiệu dừng phương tiện.

Tài xế trên chiếc taxi liền tăng tốc bỏ chạy đến ngã tư Long Kim (thị trấn Bến Lức), tông vào đuôi một xe tải chạy cùng chiều. Công an thị trấn Bến Lức tiếp cận, khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Công an huyện Bến Lức đã bàn giao người này cùng tang vật cho Công an phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, để xử lý theo thẩm quyền.