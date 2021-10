Lời khai đầy bất ngờ của đối tượng đâm thương vong 3 người

Dân trí Khi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người, Cường khai nhận chỉ nhớ ngày gây án có uống một xị rượu, sau đó thức dậy thấy ở đồn công an.

Tối ngày 13/10, Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, trú tại xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h30 phút ngày 10/10, chị Ca Thị S, (47 tuổi) đang ngồi giặt quần áo trước sân nhà thì Cường cầm cây xăm gạo (cây sắt nhọn-dùng để lấy mẫu lúa, gạo của người miền Tây) đi bộ qua nhà chị S., nắm tóc rồi đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hung khí gây án (cây xăm gạo) của bị can Nguyễn Thanh Cường (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau đó, Cường bỏ đi một đoạn, thấy anh N.V.H. (36 tuổi, trú tại địa phương) đang ngồi câu cá bên bờ sông. Cường xông đến đâm anh H. bị thương. Anh H. cố nhảy xuống sông thoát thân.

Không dừng lại đó, Cường quay lại chỗ chị S. đang nằm bất động, thấy ông C.V.T. (69 tuổi, cha của chị S.) đang đứng gần đó và tiếp tục xô xát với ông này. Trong lúc xô xát, Cường dùng cây xăm gạo đâm ông T. nhiều nhát.

Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thanh Cường lơ ngơ khai nhận ngày gây án có uống một xị rượu, nhưng khi thức dậy thì thấy ở đồn công an? (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi gây án xong, Cường bỏ đi về nhà thì bị mọi người bắt giữ, điện báo Công an.

Ông T. và anh H. được người dân đưa đi cấp cứu. Nhưng đến khoảng 3h sáng ngày 11/10, ông T tử vong. Hiện anh H. đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai, khoảng 9h sáng ngày 10/10, Cường có uống khoảng một xị rượu rồi đi ngủ, đến lúc tỉnh lại thì thấy bản thân ở công an xã.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Thanh Cường để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành