Lời kể nhân chứng 2 lần giáp mặt kẻ nổ súng giết người

Chị Q., nhân chứng giáp mặt với hung thủ trong khoảng cách chưa đầy một mét (Ảnh: Bảo Kỳ).

Một ngày sau vụ án giết người, phóng hỏa xảy ra tại Vĩnh Long, phóng viên Dân trí có mặt tại căn nhà ông Hồ Ngọc C. - nơi diễn ra đám tang của bà Nguyễn Thị Kim H. (vợ ông C.).

Vợ chồng ông C. là em út của ông Bình, nhà của 2 hộ này nằm sát vách nhau. Trong lúc Phạm Quốc Huy (50 tuổi) đòi nợ nhà ông Bình đã nổ súng bắn vợ chồng ông C., làm người phụ nữ tử vong.

Tang lễ có hàng chục người dân đến dự, tất cả đều không ngờ bà H. ra đi oan uổng, tức tưởi đến thế.

Lời kể nhân chứng 2 lần giáp mặt kẻ thủ ác nổ súng, phóng hỏa đốt nhà (Clip: Bảo Kỳ).

"Tao tha cho mày, mày còn gọi điện thoại là tao bắn chết"

Chị Hồ Thị Hoàng Q. (31 tuổi, con gái út của bà H.) là người may mắn sống sót trong vụ án bàng hoàng kể, khoảng 11h hôm qua, lúc đó cả nhà chị đang xem tivi, mẹ chị phát hiện Huy đến nhà ông Bình nên thông báo cho các thành viên.

Lúc này, mọi người bước ra trước hiên nhà xem sự việc thì thấy anh Đ. chạy sang nhà chị Q., Huy đi theo, một tay cầm súng, tay còn lại cầm dao.

Một trong 3 căn phòng trong nhà ông Bình bị cháy rụi (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Cả nhà tôi sợ quá không dám can ngăn nhưng người đàn ông đó vẫn cầm súng bắn vào cha tôi, phát đầu bị hụt nhưng anh ta bắn lại khiến cha tôi ngã quỵ. Tiếp đó, đối tượng bắn thêm phát súng vào đầu mẹ tôi làm bà ngất xỉu, rồi anh ta quay sang nhìn tôi và nói "tao tha cho mày". Sau đó đối tượng đi xuống nhà xử anh Đ.", chị Q. kể.

Theo nhân chứng này thì ngay sau đó, Huy xông vào nhà tìm bắn Đ.. Lúc này, chị Q. ở ngoài đang ẵm con nhỏ (hơn 1 tuổi) lục trong túi cha được chiếc điện thoại và thoại gọi 113, 115.

Sau khi bắn gục Đ., Huy quay ra cầm súng thấy chị Q. đang gọi điện liền đe dọa nếu còn gọi điện nữa sẽ bắn chết.

"Anh ta nói xong liền quay vào nhà ông Bình tạt xăng, bật lửa đốt, còn tôi chạy sang nhà hàng xóm gửi con và hô hoán cho mọi người đến cứu giúp", chị Q. kể lại giây phút giây phút giáp mặt hung thủ giết người.

Lúc này, bé gái 6 tuổi (cháu ngoại ông Bình) đang nằm trên võng ở phòng khách hốt hoảng chạy ra ngoài. Bà con đến khoảng 30 người nhưng không ai dám xông vào vì sợ Huy bắn.

Khi lửa bùng cháy, đối tượng lên xe phóng đi, mọi người chạy đến đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu và dập lửa. Chị Q. cũng đi theo xe cấp cứu để chăm sóc người thân.

Hung thủ nhiều lần đến nhà đòi nợ

Nhà bên cạnh hiện trường vụ án, chị T. hoang mang chia sẻ với phóng viên Dân trí, lúc xảy ra thảm kịch, chị T. không hay đến khi nghe tiếng động lớn giống như nổ bình gas, chị mới ra ngoài xem thì thấy chị Q. hốt hoảng bế con gửi trông hộ. Sau đó chị thấy nhà hàng xóm bốc khói nghi ngút, mọi người hô hoán dập lửa.

"Lúc Q. gửi con cho tôi, mặt sợ hãi tột đột. Trên người chị ấy và đứa nhỏ đều dính máu", chị T. sợ hãi kể.

Sau khi mọi người dập lửa, ông Hồ Vũ Bình vừa rước cháu đi học về. Trông thấy nhà cửa tang hoang, nhem nhuốt, người đàn ông sốc không nói nên lời.

Ông Bình kể, khoảng 11h20 ông nhận được điện thoại nói nhà xảy ra chuyện nên nhanh chóng chạy về, đến nơi thì thấy mọi người đang dập lửa, vợ chồng người em út và con trai đã được đưa đi cấp cứu.

Ông Bình nghẹn ngào nhắc lại vụ án thương tâm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo lời ông Bình, con trai trước kia làm nghề lái xe tải ở Đồng Nai nhưng khoảng 6-7 tháng nay trở về quê sinh sống, chưa tìm được việc làm.

Khi được hỏi về nguyên nhân vụ án có dính liếu đến tiền bạc hay không, ông Bình cho biết, bản thân có biết Đ. nợ tiền Huy. Từ khi Đ. về quê thì Huy đến đòi nợ 2 lần và cả hai tự nói chuyện với nhau, đến lần thứ 3 thì gây án.

"Tết nhất đến nơi mà nhà cửa không còn nguyên vẹn, người thân người chết người bị thương, tôi chẳng biết nói gì nữa...", ông Bình nghẹn ngào nói.

Một người thân khác cho biết, số tiền Đ. nợ Huy là 70 triệu đồng. Những lần trước khi Huy tìm đến đòi nợ, Đ. và gia đình nói hoàn cảnh khó khăn, có thỏa thuận là sẽ trả từ từ nhưng chủ nợ không đồng ý.

Hiện ông C. và anh Đ. đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Trưa 25/1, nghi phạm Phạm Quốc Huy (50 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) cầm súng xông vào nhà ông Hồ Vũ Bình (60 tuổi, ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) tìm anh Hồ Bình Đ. (40 tuổi, con ông Bình) để đòi nợ.

Đối tượng bắn nhiều phát súng làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng, sau đó phóng hỏa đốt nhà ông Bình.

Phía Công an huyện Mang Thít thông tin, vụ việc đang được Công an huyện phối hợp Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra.