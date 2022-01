Loạt cán bộ huyện ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Ba bị can bị bắt giam gồm: Nguyễn Huy Thao (SN 1978) - nguyên Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Việt Yên từ 2018 đến tháng 12/2021, hiện là Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Việt Yên; Nguyễn Thị Song Hà (SN 1968) - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên; Nguyễn Văn Cao (SN 1988) ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, là chủ hộ kinh doanh Trần Vũ có địa chỉ tại tổ dân phố Phú Mỹ, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang.

Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Huy Thao, Nguyễn Thị Song Hà, Nguyễn Văn Cao (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, ngày 14/1, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với 3 bị can trên về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 15/1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các lệnh, quyết định trên của cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bắc Giang.

Chiều ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thi hành lệnh bắt để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 3 bị can trên.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang còn ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhàn - nguyên là chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Việt Yên (đã nghỉ hưu); quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Huế (SN 1986) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sách và thiết bị giáo dục Thái Nguyên, có địa chỉ tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định, các đối tượng trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu; thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 3-5 lần, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng. Hàng hóa mua sắm trong các gói thầu chủ yếu là đồ điện tử có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Bá Đoàn