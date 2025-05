Lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trên đường từ Hà Nội vào Nghệ An

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung (SN 1977), Phạm Thị Phương (SN 1975), Hoàng Văn Thái (SN 1991) cùng trú tại xã Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An và Phạm Thị Sáng (SN 1962, trú tại quận Gia Lâm, Hà Nội) về tội Mua bán hàng giả.

Trước đó, tại địa bàn xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An), PC03 phối hợp các cơ quan chức năng phát hiện xe tải chở gần 480.000 sản phẩm dầu gội, nước xả vải, kem đánh răng, bút của các thương hiệu nổi tiếng.

Cơ quan chức năng lấy lời khai của bà Phạm Thị Sáng (Ảnh: Thủy Hậu).

Tài xế N.V.H. (SN 1994, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Nam tài xế khai nhận lô hàng hóa trên được Nguyễn Thị Dung, Phạm Thị Phương, Hoàng Văn Thái thuê vận chuyển từ Gia Lâm về Diễn Kim. Các đối tượng Phương, Thái, Dung khai lô hàng hóa này mua của Phạm Thị Sáng.

Lô hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng có giá trị nửa tỷ đồng so với hàng thật (Ảnh: Thủy Hậu).

Quá trình làm việc với công an, Phạm Thị Sáng cho biết, số hàng hóa này mua của đầu nậu ở các tỉnh phía Bắc, phân phối cho Dung, Phương và Thái đi tiêu thụ.

Theo cơ quan chức năng, lô sản phẩm giả thương hiệu nói trên có giá trị hơn 520 triệu đồng (so với mặt hàng tương đương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.