Lĩnh án tù vì mua súng phế liệu

Chiều 25/5, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Quốc Hùng (SN 1975), ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Trần Quốc Hùng (Ảnh: VV).

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Trần Quốc Hùng mua một khẩu súng của một người mua bán phế liệu với giá 500.000 đồng. Đến tháng 6/2020, Hùng đem khẩu súng lên TPHCM đưa cho người có tên Khoa (không rõ họ tên và địa chỉ) nhờ làm nòng súng.

Trong tháng 7 và 8/2020, Hùng nhiều lần lên TPHCM để mua ma túy của Khoa và nhận lại khẩu súng. Ngoài ra, Hùng còn được Khoa và một số người khác tặng 40 viên đạn và một quả lựu đạn. Sau đó, Hùng tiếp tục làm thêm hộp tiếp đạn và cò súng rồi cất giấu tại nhà.

Đến ngày 8/6/2021, Hùng bị Công an TP Rạch Giá bắt theo quyết định truy nã về tội "Mua bán phép chất ma túy". Qua khám xét nơi ở của Hùng phường Vĩnh Bảo, công an phát hiện một khẩu súng và 40 viên đạn.

Tang vật là khẩu súng và nhiều viên đạn (Ảnh: VV).

Qua giám định của cơ quan chuyên môn, khẩu súng trên chính là vũ khí quân dụng nên Công an TP Rạch Giá chuyển vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khởi tố Trần Quốc Hùng về tội danh "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Riêng hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" của Hùng sẽ được cơ quan chức năng xử lý trong một vụ án khác.