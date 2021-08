Lên mạng khoe "thẻ shipper nhưng không ship hàng", người đàn ông bị xử phạt

Dân trí Lên Facebook khoe tấm thẻ shipper "nhưng không phải để ship hàng", Nguyễn Duy Chung bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an làm việc với Nguyễn Duy Chung sau khi người đàn ông này đăng tải trên mạng xã hội thẻ shipper không phải để đi ship.

Ngày 21/8, Công an TP Vinh và Công an xã Nghi Phú đã mời Nguyễn Duy Chung (SN 1988, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) lên làm việc liên quan hành vi sử dụng thẻ hành nghề shipper vào mục đích khác, cụ thể là để ra ngoài trong trường hợp không cần thiết.

Sáng 21/8, Chung đăng tải trên một nhóm Facebook có hàng chục nghìn thành viên hình ảnh thẻ shipper do UBND xã Nghi Phú cấp mang tên Chung với nội dung làm thẻ hành nghề Shipper đi đường, chứ không phải để đi ship hàng, nên đề nghị mọi người đừng gọi.

Tấm thẻ shipper cùng dòng trạng thái được Nguyễn Duy Chung đăng tải trên một nhóm Fanpage có hàng chục nghìn thành viên.

Làm việc với công an, Nguyễn Duy Chung trình bày do gia đình bán thịt lợn nên đề nghị cấp thẻ hành nghề shipper để ship hàng cho gia đình. Tuy nhiên, có thời điểm Chung sử dụng thẻ shipper để ra đường phục vụ nhu cầu cá nhân.

UBND xã Nghi Phú đã thu hồi thẻ shipper của Nguyễn Duy Chung. Công an TP Vinh lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ xử lý người đàn ông này theo quy định.

Thời điểm này TP Vinh đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16. Người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết. Chính quyền đã yêu cầu các cơ quan đơn vị bố trí làm việc luân phiên tại trụ sở với 50% quân số (trừ công an, quân đội và y tế), phát thẻ đi đường cho cán bộ, viên chức, người lao động và shipper, phát phiếu đi chợ cho người dân trong nỗ lực khoanh vùng, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Với hành vi này, theo điểm a khoản 1, Điều 12, Nghị định 117, Nguyễn Duy Chung có thể bị xử phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng.

Hoàng Lam