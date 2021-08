Lên mạng đăng tin "dừng di chuyển" ở Cần Thơ, 2 người bị xử lý

Dân trí Công an TP Cần Thơ vừa mời hai người lên làm việc do đăng lên mạng xã hội thông tin, Cần Thơ "dừng di chuyển". Theo công an thông tin trên là bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Công an mời chủ Facebook lên làm việc do đăng thông Cần Thơ "dừng di chuyển" (Ảnh: CA Cần Thơ). Trước đó tài khoản Facebook Tấn Hồ và Đỗ Huyền Trân đăng thông tin: "Tình hình ngày càng căng rồi mọi người ơi". Nội dung của hai tài khoản này còn đề cập đến việc từ người dân đến các đơn vị chức năng đang chuẩn bị phương án cho đến thứ 2 là bắt đầu "dừng di chuyển". Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã làm việc với hai chủ tài khoản Facebook Tấn Hồ và Đỗ Huyền Trân vì đã có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân", yêu cầu hai cá nhân này lập tức gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ và tiến hành các bước xử lý theo quy định đối với hai chủ tài khoản Facebook nói trên cũng như các tài khoản mạng xã hội khác có hành vi tương tự. Hoàng Tùng