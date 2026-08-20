Lấy 2 iPhone đem bán để có tiền đánh bạc, thanh niên bị khởi tố 3 tội danh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Thái An (SN 2001) về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Bị can Nguyễn Huỳnh Thái An (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Công an phường Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.T.H., chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Quang Trung, về việc bị mất một chiếc iPhone 15 Pro Max trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Theo bị hại, khoảng 17h ngày 1/8, một nam thanh niên đến cửa hàng hỏi mua điện thoại iPhone 15 Pro Max. Trong quá trình giao dịch, đối tượng yêu cầu cho xem nhiều điện thoại, đồng thời liên tục hỏi về các chức năng của máy nhằm phân tán sự chú ý của nhân viên.

Đối tượng sau đó lấy lý do bị đau mắt, cần đi mua thuốc gấp rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Chị H. kiểm tra và phát hiện mất một điện thoại iPhone 15 Pro Max.

Công an phường Gò Vấp vào cuộc điều tra, xác định Nguyễn Huỳnh Thái An là nghi phạm thực hiện hành vi và tiến hành bắt giữ.

Theo cảnh sát, An khai từ Đồng Nai lên TPHCM từ tháng 7, nhưng chưa tìm được việc làm. Do cần tiền tiêu xài, nam thanh niên nảy sinh ý định đến các cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản.

Sau khi thực hiện phi vụ tại cửa hàng trên đường Quang Trung, An đem điện thoại bán cho một người khác với giá 16,5 triệu đồng rồi dùng số tiền này để để đánh bạc qua mạng và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, An thừa nhận vào ngày 20/7, anh ta còn gây ra một phi vụ khác. Nam thanh niên chuẩn bị một điện thoại iPhone 15 Pro Max đã hư hỏng rồi mang đến một cửa hàng giả làm khách mua điện thoại.

Tại đây, nam thanh niên liên tục yêu cầu nhân viên cho xem nhiều điện thoại. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, An nhanh chóng đánh tráo điện thoại đã chuẩn bị với một chiếc iPhone 15 Pro Max của cửa hàng rồi tìm lý do để rời đi. An cũng đem bán chiếc điện thoại này với giá 13,5 triệu đồng rồi dùng số tiền này để đánh bạc qua mạng.