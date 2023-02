Lật tẩy đường dây lấy chồng ngoại bất hợp pháp

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra vụ án Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi và Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, do Lương Thị Hải (31 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Phạm Thị Tú (61 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) thực hiện.

Liên quan vụ án, cơ quan chức năng cũng đang truy nã bị can Thái Thị Hậu (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, năm 2019 đến năm 2021, Hải cấu kết với Tú cùng một số người khác tìm kiếm, dụ dỗ, tổ chức cho nhiều phụ nữ ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và lân cận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng để thu lợi bất chính.

Trong đó, Tú trực tiếp hoặc thông qua các môi giới khác tìm kiếm những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người dân tộc, có trình độ học vấn thấp, phụ nữ đã bỏ chồng để dụ dỗ đưa sang Trung Quốc.

Nếu nạn nhân đồng ý, toàn bộ chi phí từ Việt Nam sang Trung Quốc đều do nhóm của Tú chi trả.

Nhóm của Tú còn hứa hẹn gia đình những nạn nhân ở Việt Nam sẽ nhận được 90-100 triệu đồng.

Khi đưa qua Trung Quốc, Hải cùng một số người khác mai mối gả nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc với số tiền từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng.

Sau khi lấy chồng, một số phụ nữ bị ngược đãi, đánh đập. Nếu muốn về Việt Nam, họ phải trả lại cho nhóm của Tú, Hải số tiền đã nhận trước đó cùng với một số tiền nhất định.

Trong 3 năm, nhóm của Tú và Hải đã dụ dỗ, tổ chức cho rất nhiều phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng với số tiền thu lợi bất chính rất lớn.