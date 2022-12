Lập loạt tài khoản ảo lừa bán xe đạp, lấy tiền chơi game

Ngày 8/12, Công an quận Cẩm Lệ (Công an TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Mến (28 tuổi, trú phường Khuê Trung) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Mến bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt gần 200 triệu đồng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mến chính là chủ các tài khoản mạng xã hội ảo "Hàng Bãi Nhật", "Ngọc Bike"... khiến gần 50 nạn nhân ở khắp cả nước bị sập bẫy lừa đặt cọc, mua xe tốt, giá rẻ thời gian vừa qua.

Theo điều tra, từ tháng 7/2022, Mến lập các tài khoản mạng xã hội trên để đăng các bài viết kèm hình ảnh xe đạp cũ, xe đạp thể thao để quảng cáo, rao bán.

Để thu hút sự quan tâm của khách hàng, Mến cũng đăng vào các hội nhóm khác nhau và nghiên cứu kỹ về nhiều loại xe đạp, thông số kỹ thuật, thông tin thị trường để tư vấn cho khách... rồi đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn, giá rẻ nhằm "giăng bẫy" người mua.

Tiếp đến, khi khách chốt mua, Mến yêu cầu phải chuyển tiền cọc trước bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng mà Mến chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Mến chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền cọc.

Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Văn Mến đã lừa đảo 47 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 175,3 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân, Mến sử dụng tiêu xài cá nhân và chơi game online.