Lập kênh Youtube lừa bán số lô đề "tỷ lệ trúng 100%"

Ngày 1/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Nguyên Thành (21 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) và đồng bọn.

4 đối tượng trong đường dây lừa đảo bằng hình thức bán số lô, số đề vừa bị Công an Nghệ An bắt giữ (Ảnh: V. Hậu).

Nhận thấy cơn khát đỏ đen của nhiều người thông qua việc chơi lô đề, Thành và Hồ Đình Tư Thương (27 tuổi), Hồ Đình Chinh (36 tuổi) cùng trú huyện Quỳnh Lưu và Hoàng Văn Thắng (32 tuổi, trú huyện Yên Thành) lên kế hoạch lừa đảo.

Nhóm đối tượng này lập nhiều tài khoản trên kênh Youtube như Kim Chỉ Nam, Kiến Thức Số, Nam Thanh Phong... tạo các video "soi cầu" số lô, số đề với quảng cáo tỷ lệ trùng với kết quả xổ số hàng ngày tới 90-100%.

Trên các video, nhóm đối tượng để lại phương thức liên lạc nhằm thu hút những người mê trò đỏ đen. Người chơi sau đó được các đối tượng yêu cầu trả phí 5 triệu đồng/tháng hoặc 2 triệu đồng/tuần để "mua số".

Điều tra viên lấy lời khai của một trong 4 đối tượng (Ảnh: V. Hậu).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng di chuyển vào Quảng Nam, thành phố Đà nẵng, TPHCM thuê khách sạn ở, sử dụng sim điện thoại, tài khoản ngân hàng mua lại từ nhiều người khác để hoạt động. Bằng cách này, Thành và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều con bạc ở nhiều tỉnh thành với số tiền khoảng 800 triệu đồng.

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ khi Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt đột kích vào 2 tụ điểm ở thành phố Đà Nẵng và huyện Quỳnh Lưu trong một chuyên án được xác lập trước đó.