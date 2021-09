Lập biên bản quản trị viên fanpgage duyệt tin "thế là toang rồi..."

Dân trí Một quản trị viên trên nhóm "Hội ăn vặt Đà Nẵng" đã bị công an mời làm việc vì không xác minh thông tin, duyệt đăng tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Nội dung đăng tải lên nhóm "Hội ăn vặt Đà Nẵng" không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Ngày 20/9, Công an TP Đà Nẵng mời làm việc quản trị viên nhóm "Hội ăn vặt Đà Nẵng" và lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Trước đó, một tài khoản facebook có tên "H.H." đăng tải lên nhóm "Hội ăn vặt Đà Nẵng" bài viết có nội dung xuyên tạc về tình hình dịch bệnh: "Thế là toang rồi? Giờ KCN mới mở cửa được có vài ngày đã có 300 F0 rồi như này giờ truy vết kiểu gì đây. Sao khổ quá vậy".

Tuy nhiên, quản trị viên nhóm "Hội ăn vặt Đà Nẵng" (có gần 50 nghìn người theo dõi) đã không kiểm duyệt bài viết, để nội dung lưu truyền trên nhóm của mình, gây hoang mang cho dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện đang điều tra, xác minh chủ tài khoản facebook "H.H." để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời Công an thành phố sẽ xử lý nghiêm quản trị viên các trang fanpage, hội, nhóm, tài khoản facebook cá nhân nếu không kiểm duyệt, điều chỉnh các bài viết, bình luận có nội dung vi phạm pháp luật trên môi trường mạng xã hội do mình điều hành, quản lý.

Công Bính