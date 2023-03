Lào Cai: Phạt tù 11 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

Quang cảnh phiên tòa hình sự xét xử lưu động vụ đánh bạc ở huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Trung tâm VHTTTT Bảo Yên).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/11/2022, Công an xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa tại quán nhà bà V. ở xã Xuân Hòa.

Công an xã Xuân Hòa đã báo cáo lãnh đạo địa phương và Công an huyện về vụ việc, ngay sau đó cơ quan công an tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Qua điều tra, xác minh các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc là Hoàng Văn Dương cùng 11 đối tượng bị bắt có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Hòa, thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) và huyện Bảo Thắng. Tổng số tiền các bị can sử dụng để đánh bạc là 5.510.000 đồng.

Các bị cáo trong vụ đánh bạc ở huyện Bảo Yên ngày 23/11/2022 (Ảnh: Trung tâm VHTTTT Bảo Yên).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhận tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo Yên và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Căn cứ tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Dương 9 tháng tù; bị cáo Hoàng Thị Thận 8 tháng tù.

Các bị cáo Hoàng Văn Quang; Trang Sỹ Kiên; Nguyễn Hữu Dũng; Hoàng Thị Vui; Hoàng Thị Trực; Hoàng Thị Hiền 7 tháng tù cho hưởng án treo. Tòa tuyên phạt các bị cáo Hoàng Thị Chíp; Hoàng Thị Chóc; Hoàng Thị Suất 7 tháng cải tạo không giam giữ.

Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân trên địa bàn xã. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, là bài học cho các bị cáo và cũng là lời răn đe, cảnh tỉnh chung cho những đối tượng coi thường pháp luật./.