Ngày 13/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan An ninh điều tra của đơn vị này đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Lê Thị Hồng Vân (SN 1984, trú phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Ngoài tội danh nói trên, bị can Vân còn bị khởi tố về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Lực lượng công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Vân (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, Lê Thị Hồng Vân đã chỉ đạo hai nhân viên dưới quyền là Đỗ Thị Vân (SN 1992, trú phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) và Phạm Thị Hiền (SN 1989, thường trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) sử dụng các phần mềm để làm giả 65 tài liệu của 30 trường hợp người nước ngoài.

Sau đó, Vân sử dụng pháp nhân của 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để làm thủ tục mời, bảo lãnh, đề nghị cấp giấy phép lao động, cấp thẻ tạm trú cho 30 người nước ngoài nhập cảnh và ở lại Việt Nam trái phép.

Ngoài việc khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Hồng Vân, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Đỗ Thị Vân và Phạm Thị Hiền.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng.