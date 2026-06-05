Lâm Đồng phát hiện kẻ trốn truy nã qua Campuchia làm việc lừa đảo

Ngày 5/6, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị này đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã và bàn giao cho đơn vị liên quan xử lý theo quy định.

Theo công an, trước đó, tại Cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) bàn giao.

Lục Văn Dương bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Qua làm việc ban đầu, những người này khai nhận đã sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến và bị lực lượng chức năng Campuchia xử lý về hành vi cư trú, lao động trái phép tại tỉnh Mondulkiri.

Trong lúc xác minh nhân thân, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lục Văn Dương (SN 2001, trú tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng liên quan đến một vụ án, bị truy nã từ tháng 8/2025. Lực lượng chức năng sau đó bắt giữ Dương, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hóa để đơn vị này tiếp nhận, xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong số 18 công dân được phía Campuchia bàn giao có 11 người thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, 3 người tại tỉnh Phú Thọ, 2 người tại tỉnh Bắc Ninh, 1 người tại tỉnh Quảng Ninh và 1 người tại tỉnh Lào Cai.